Taveuni Island Resort

Da das Resort auf Taveuni liegt, bietet es Tauchgänge zum berühmten Rainbow Reef an. Zu den weiteren Aktivitäten welche angeboten werden gehören traditionelle Fiji Abende, Live Musik und Kava Zeremonien, Fischen, unterschiedliche Wasseraktivitäten und Insel Touren zu den Wasserfällen und in den Regenwald. Das Restaurant bietet Essen im fijianischen Stil, mit Zutaten vom eigenen Garten und Bauernhof. Ein Spa bietet die Möglichkeit unterschiedliche Behandlungen zu buchen. Und ein Aussenpool sorgt für die nötige Abkühlung.

Die luxuriösen Bures sind über 100m2 gross und wurden mit einheimischen Taveuni- Hölzern gebaut. Die Bures sind offen und das Wohnzimmer öffnet sich zu einem geräumigen Aussenwohnbereich mit Blick auf den Ozean und die umliegenden Inseln. Jedes Bure hat eine kleine Kochnische. Die Zimmer liegen mit Blick auf den Ozean und sind nach Westen ausgerichtet, so dass Sie die ganze Schönheit des atemberaubenden Sonnenuntergangs erleben können. In zehn Hektar üppiger und farbenfroher tropischer Gärten gelegen, bietet jede Villa Privatsphäre. Von jedem Bett, Wohnzimmer, Deck und Aussendusche aus hat man einen atemberaubenden Blick auf das Meer! Die grösste Villa, Matalau, verfügt über eigenes Personal und einen eigenen Küchenchef, so dass die Gäste rundum verwöhnt werden.