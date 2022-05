Samoa Reisen mit Kindern

Ferienfreude pur auf Samoa

Spaziergänge am Strand mit den Kindern, Entdeckungstouren in den tropischen Regenwald und noch vieles mehr: Sie möchten der Natur ganz besonders nahe sein und das Paradies in der Südsee in vollen Zügen geniessen? Auf Samoa sind Sie in solchen Fällen bestens aufgehoben. Perfekt geeignet ist hierfür eine Unterkunft im Aggie's Grey in Apia. Hier finden die kleinen Gäste sogar ein eigenes Buffet mit frischen Köstlichkeiten. Neben einer umfangreichen Kinderbetreuung vor Ort können Sie sich auch auf viele Ausflugsmöglichkeiten verlassen. Wie wäre es zum Beispiel mit Kajaken?