Samoa auf eigene Faust ab Apia

1 . Tag Apia Nach Ihrer Ankunft am Internationalen Flughafen von Apia werden Sie nach der Gepäckausgabe und dem Zoll von unserer Lokalagentur erwartet und erhalten Ihre detaillierten Reiseunterlagen. Anschliessend werden Sie per Transferfahrzeug in die Hauptstadt Apia gefahren, wo Sie heute übernachten. Sollten Sie am Morgen oder Nachmittag in Apia landen, bleibt Zeit für einen Spaziergang durch die kleine Stadt und den Besuch des Marktes oder eines der Restaurants entlang der schönen Uferpromenade.

2 . Tag Apia - Fährüberfahrt Mulifanoa bis Salelologa - Le Lagoto Resort & Spa (90 km) (F) In Apia übernehmen Sie heute Morgen Ihren Mietwagen für die nächsten Tage. Auf Samoa ist das Mitführen eines samoanischen Führerausweises Pflicht, so dass Sie Ihren samoanischen Führerausweis bei der Vermietung lösen können. Dieser ist für den gesamten Aufenthalt gültig und kostet ca. USD 20 pro Person (vor Ort zahlbar). Nach der Übernahme Ihres Mietfahrzeuges fahren Sie zurück in Richtung Flughafen und weiter der Inselstrasse entlang bis nach Mulifanua. Hier checken Sie für die Fährüberfahrt zur Schwesterinsel Savai'i ein und geniessen die rund 45-minütige Fahrt auf der «Lady Samoa». In Salelologa auf Savai'i angekommen fahren Sie in Richtung Norden. Unterwegs können Sie bei den versteinerten Lavafeldern einen Stopp einlegen. Während eines grossen Vulkanausbruchs wurde ein Dorf komplett unter Lava vergraben und noch heute sind Gebäude des Dorfes inmitten des Lavafeldes erkennbar. Ihre heutige Unterkunft liegt direkt am Meer.

3 . Tag Savai'i (180 km) (F) Am heutigen Tag empfehlen wir Ihnen eine Inselrundfahrt, da Savai'i nicht allzu gross ist. Besuchen Sie das Cape Mulinuu, das Kap, welches am weitesten westlich liegt und an welchem Sie den ersten Sonnenaufgang weltweit beobachten können. Von hier geht es weiter in Richtung Süden zu den Afu'au Wasserfällen. Via Salelologa kehren Sie zum Le Lagoto zurück. Sollten Sie am Vortag die Wasserfälle nicht besucht haben, so haben Sie an diesem Tag die Gelegenheit dazu.

4 . Tag Le Lagoto - Mulifanoa/Salelologa - Seabreeze Resort (125 km) (F) Sie fahren heute zurück nach Salelologa und setzen per Fähre wieder auf die Hauptinsel Upolu über. Nach Ankunft in Mulifanua fahren Sie entlang der südlichen Küste zum Seabreeze Resort, wo Sie die nächsten Nächte verbringen. Entspannen Sie am schönen Strand und geniessen Sie ein köstliches Nachtessen in Ihrer Unterkunft. Da die heutige Tagesetappe mit der Fährüberfahrt ziemlich lange ist, empfehlen wir an diesem Tag keine weiteren Besichtigungen.

5-7 . Tag Upolu (F) Diese drei Tage stehen ganz im Zeichen der Erkundung der Hauptinsel und der Entspannung. Wir empfehlen Ihnen, die Sehenswürdigkeiten rund um das Seabreeze Resort zu entdecken. Dazu gehören einige Wanderwege, das «To Sua Ocean Trench», eine türkisfarbene Lagune mit Zugang zum Meer inmitten einer Wiese liegend, sowie zahlreiche Wasserfälle. Selbstverständlich können Sie die Tage auch am schönen Strand geniessen oder den einen oder anderen Schnorchelausflug unternehmen.