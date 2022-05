Qamea Resort & Spa

Das Qamea Resort and Spa liegt idyllisch auf einer kleinen Insel, umgeben von tropischem Garten und dem schönsten Sandstrand von Taveuni. Als Gäste sind nur Erwachsene zugelassen und dank der geringen Anzahl Bures können maximal 34 Gäste gleichzeitig auf der Insel übernachten. Das Resort verfügt über ein Gourmet-Restaurant, eine Bar, ein Fitnesscenter, einen Spa-Bereich und ein PADI-Tauchcenter mit Shop. Nebst dem schönen Swimmingpool lädt auch der Sandstrand zum Relaxen und Schwimmen ein. Am Strand können die Gäste zudem von Kajaks und Stand up Paddleboards profitieren. Zwischen November und April wird die Region rund um Taveuni zum Hotspot für Surfer, die Wellen sind während diesen Monaten besonders interessant.