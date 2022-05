Paul Gauguin Cruises - Tahiti & die Gesellschaftsinseln ab Papeete

Die Südsee ist das Zuhause dieses Kreuzfahrtschiffes, welches maximal 332 Passagiere befördern kann. Es ist speziell für die seichten Gewässer in dieser Region gebaut und überzeugt durch sein besonderes Konzept: ungezwungene und entspannte Atmosphäre gepaart mit einem Top-Service, Komfort und Luxus. Auf rund 2 Passagiere kommt ein Besatzungsmitglied. Acht verschiedene Kabinentypen, alle mit Meersicht (70% davon verfügen über einen privaten Balkon) liegen auf sieben Decks verteilt. Ausserdem verfügt das Schiff, welches mit 18 Knoten unterwegs ist, über zwei elegante Restaurants (freie Platz- und Zeitwahl bei den Mahlzeiten), Pool-Side-Grill, Casino, Lounges, Bars, Swimmingpool, Fitnesscenter, Spa sowie eine Marina-Plattform auf Meereshöhe, von wo aus Sie verschiedene Wassersportaktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen, Wasserski oder Kajak fahren sowie Windsurfen ausüben können. Die Kabinen sind teilweise rollstuhlgängig und/oder bieten für drei oder gar vier Personen Platz. KABINENTYPEN Porthole Stateroom: Knapp 19m2 gross mit zwei Bullaugen, Queen-Size-Bett (teilweise teilbar in zwei Betten), Sitzecke, Badewanne/Dusche und Toilette, Bademäntel, Haartrockner, Fernseher, Safe sowie einem Kühlschrank gefüllt mit Softdrinks. Window Stateroom: Anstelle der Bullaugen verfügt diese Kategorie über ein Panoramafenster. Balcony Stateroom: Diese Kabine ist zusätzlich mit einem Balkon (à 3.5m2) ausgestattet. Veranda Stateroom: Diese Kabine ist rund 23m2 gross und verfügt über eine private Veranda (ca. 5m2). Veranda Suite: Die Suite ist noch etwas grösser als der Veranda Stateroom und bietet bis zu drei Personen Platz (in Zusatzbetten). Grand Suite: Die rund 31m2 grosse Suite verfügt über eine grosse Veranda (18 m2) und eignet sich ebenfalls für maximal drei Personen. Owner's Suite 7002: Die Kabine ist knapp 50m2 gross und verfügt über eine kleine Veranda, einen grossen Wohnbereich inkl. Esstisch sowie ein separates Schlafzimmer und einen Ankleideraum. Owner's Suite 701: Diese Kabine ist etwas kleiner als die andere Owner's Suite, verfügt jedoch über eine grössere Veranda. Anstelle eines Esstischs befindet sich in dieser Suite ein Schreibtisch und eine separate Dusche.

Papeete/Tahiti (Scoiety Islands)

Ihre Kreuzfahrt beginnt in Papeete auf Tahiti, der Hauptstadt Französisch Polynesiens und gleichzeitig Station der Paul Gauguin. Sehenswert in der Stadt ist vor allem der bunte und lebendige Markt, der viel vom alltäglichen Leben der Tahitianer vermittelt. Sie finden an Lebensmitteln alles, was das Herz begehrt. Ebenfalls interessant ist besonders das hölzerne Kunsthandwerk, das hier hergestellt wird. In Hafennähe befinden sich zwei neu gestaltete Plätze, von denen aus Sie auf die beeindruckenden Schiffe im Hafen und auf das Meer blicken können. Abfahrt am Nachmittag, so dass Ihnen genügend Zeit bleibt, sich in Ihrer Kabine einzurichten, bevor Sie zum ersten Abendessen an Bord erwartet werden.