Nanuku Auberge Resort

Das Boutiquehotel liegt auf der Hauptinsel Viti Levu an einem 3 km langen natürlichen, privaten Sandstrand. Zum Flughafen und in die Hauptstadt Nadi sind es ca- 2,5 Stunden Autofahrt.

Alle nicht motorisierten Wassersportaktivitäten im Resort, wie beispielsweise Schnorcheln, Kajaking, Paddle-Boards, Hobie Cats etc. sowie das täglich wechselnde einstündige Fitnessprogramm mit Yoga/SUP-Yoga, Pilates etc. sind ebenso kostenfrei wie die Garden Tour mit Stopp am Bienenstock und die Harvest Tour zum Sehen, Fühlen und Schmecken der exotischen Früchte.