Matava Resort

Nach dem 40-minütigen Flug von Nadi nach Kadavu werden Sie am Flughafen abgeholt und in rund 5 Minuten Transferzeit zum kleinen Hafen gebracht. Hier wechseln Sie auf das Boot des Resorts und fahren in 45 Fahrminuten zum Resort. Während der Transferfahrt geniessen Sie wunderschöne Ausblicke auf die zahlreichen Buchten Kadavus.