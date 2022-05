Lomani Island Resort

Im Flame Tree Restaurant werden traditionelle fijianische Kokoda- oder fijiainscheindische Currys oder internationale Gerichte serviert. In der Lomani Bar können Sie unterschiedliche Cocktails und Getränke geniessen. Das Resort bietet eine Vielzahl an kostenlosen Aktivitäten an wie Radfahren, Schnorcheln oder Kajakfahren. Daneben gibt es noch geführte Schnorcheltouren, Delfinsafaries, geführte Dorftouren oder Tauchunternehmungen. Wer es lieber etwas ruhiger hat, kann sich im Spa verwöhnen lassen.