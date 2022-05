Le Taha'a Private Island & Spa

Diese luxuriöse Anlage ist im polynesischen Stil gebaut und bietet eine vorzügliche Spa-Einrichtung, einen Souvenirladen, eine Boutique und einen Juwelier. Sportbegeisterten Gästen steht ein Swimmingpool zur Verfügung und es können in der Lagune verschiedene Wassersportarten ausgeübt werden. Ein Geheimtipp ist das Schnorcheln in der kleinen Passage zwischen dem Taha'a Island Resort & Spa und dem kleinen Motu nebenan. Die Gäste können sich kulinarisch in einem der drei unterschiedlichen Restaurants verwöhnen lassen. Das Restaurant «Le Vanille» bietet durch seine Lage in den Baumwipfeln einen wunderbaren Ausblick über die Lagune. Im «The Ohiri» wird beste französische Gourmet-Küche serviert, während im «La Plage» am Swimmingpool kleine Snacks auf der Menükarte stehen. Zudem stehen den Gästen zwei Bars zur Auswahl. Tennisbegeisterte können auf dem hoteleigenen Tennisplatz ein paar Bälle schlagen. Für Unternehmungslustige werden vor Ort verschiedene Ausflüge in die nähere Umgebung und zur Schwesterinsel Raiatea oder eine Bootsfahrt zu einer einsamen Insel für ein romantisches Picknick angeboten. WLAN ist kostenlos verfügbar.