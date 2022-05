Laucala Island liegt bei Taveuni und ist mit dem eigenen Privatflugzeug oder mit dem Resortflugzeug ab Nadi Flughafen zu erreichen. Laucala ist eine private Insel mit einer Fläche von 12 Quadratkilometern und bietet landschaftliche Extreme: vulkanische Berge mit tropischem Regenwald und perfekte Postkartenstrände, unberührte Mangroven und Korallenriffe, die voller Meereslebewesen sind. Das Resort liegt an der Nordküste der Insel und umfasst nur 4,5 Quadratkilometer, was bedeutet, dass der überwiegende Teil der Insel eine unberührte Wildnis aus Dschungel- und Kokosplantagen ist, in der einige der seltensten Vögel und Tiere des Archipels leben.

Laucala hat eigene kleine Bauernhöfe und Gärten welche Obst, Gemüse, Kräuter und Fleisch für die Resort-Restaurants sowie Blumen und Gewürze für das Spa produzieren. Der nachhaltige Ansatz des Resort-Lebens garantiert nicht nur schmackhaftes Essen und unvergessliche Spa-Behandlungen, sondern sorgt auch dafür, dass die Gäste mit einem echten Einblick in die fijianische Kultur wieder nach Hause aufbrechen. Die Villen sind mit einem Buggy ausgestattet, so dass die Gäste das Resort in aller Ruhe erkunden können. Fünf Restaurants und Bars sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Es gibt auch die Möglichkeit für ein privates Abendessen an ganz speziellen Orten wie mitten im Dschungel, auf einem Steg oder in der eigenen Villa. Auf der Insel können unterschiedliche Wassersportarten ausprobiert oder eine Regenwaldwanderung unternommen werden. Auch Reiten und Golf spielen ist auf der Insel möglich. Ein eigenes Spa sorgt für die nötige Entspannung.