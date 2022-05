Das Koro Sun Resort bietet eine Fülle an Aktivitäten und Einrichtungen, damit sich alle Gäste wohl fühlen. In den zwei Restaurants werden Sie kulinarisch verwöhnt. Am Tag stehen Ihnen diverse Aktivitäten wie Bush Walks oder Ausflüge auf Vanua Levu zur Auswahl. Der Strand des Koro Sun Resorts gehört zu den schönsten von Vanua Levu und lädt zum Entspannen ein. Wenn Sie jedoch lieber aktiv sind, so können Sie die Küstenlinie mit einem Kajak oder mit Schnorchelausrüstung ausgestattet entdecken. Im Resort finden Sie zudem einen Tennisplatz, einen 9-Loch Golfplatz, ein PADI Tauchcenter, einen Spa-Bereich und eine Boutique.