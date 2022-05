Keikahanui Lodge

Diese kleine und ruhige Hotelanlage wurde ausschliesslich mit lokalen Materialien errichtet und von einheimischen Künstlern gestaltet. Lassen Sie sich im Restaurant «Pua Enana», beim Pool und an der «Tiki»-Bar kuli narisch verwöhnen. Im Hotel können zahlreiche Ausflüge in das interessante Inselinnere von Nuku Hiva organisiert werden. Den schwarzen Sandstrand erreichen Sie nach ca. 50 Metern Abstieg. Gegen Gebühr wird in den öffentlichen Räumen und den Bungalows WLAN angeboten.