Intercontinental Resort & Spa Moorea

An der Opunohu Bucht im Nordwesten von Moorea gelegen, ist das Hotel eines der grössten Erstklassresorts der Insel. Der Flughafen befindet sich rund 40 Minuten entfernt.

Für das kulinarische Wohl sorgen drei Restaurants und zwei Bars. Im «Fare Nui»-Restaurant geniessen Sie eine exklusive Gourmetküche, während Ihnen das am Pool gelegene «Fare Hana»-Restaurant köstliche Spezialitäten in einer entspannten Umgebung serviert. Im «The Shell»-Restaurant wird in einer exklusiven Umgebung ein gleichwohl elegantes wie auch kreatives kulinarisches Erlebnis garantiert. Diverse Sportmöglichkeiten wie Windsurfen, Tauchen, Tennis oder Volleyball werden angeboten, teilweise gegen einen Aufpreis. Der «Hélène Spa» bietet zahlreiche Anwendungen, Therapien und Massagen. Im ganzen Hotel wird gratis WLAN angeboten.