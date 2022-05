Hôtel Opoa Beach

Das Opoa Beach Hotel liegt an der Südküste von Raiatea, rund 50 Autominuten vom Flughafen entfernt. Während der Fahrt zum Hotel erfahren Sie von Ihrem Fahrer viel Wissenswertes über die Insel. Am weissen Sandstrand direkt neben dem Hotel geniessen Sie eine spektakuläre Aussicht auf die türkisfarbene Lagune.

Das Opoa Beach Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Bibliothek. Zudem werden gratis Kajaks, Kanus und Schnorchelausrüstungen verliehen. Per Boottransfer kann vom Hotel aus das «Bird» Motu, eine kleine vorgelagerte Insel, erreicht werden. Diese Insel eignet sich bestens für Schnorcheltouren oder ein entspanntes Picknick am Strand.Gratis WLAN gibt es in der gesamten Unterkunft.