Das Resort befindet sich direkt am wunderschönen und hoteleigenen Privatstrand. Der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft dauert rund 25 Minuten.

Das Hilton Fiji Beach Resort & Spa bietet drei erstklassige Restaurants, welche die Gäste mit lokalen Spezialitäten verwöhnen. Geniessen Sie ein köstliches Frühstücksbuffet und eine atemberaubende Aussicht im Strandrestaurant Nuku oder eine romantische Mahlzeit mit Kerzenlicht im Maravu und beobachten Sie den Sonnenuntergang über dem Pazifik. Kosten Sie einen frischen Kaffee und vorzügliches Gebäck im L‘Epicier, berühmt für seine umfangreiche Espresso-Karte, oder ziehen Sie sich in Ihrem Gästezimmer mit eigener Terrasse zum Grillieren unter den Sternen zurück. Im Wellnessbereich lässt es sich bei einem tollen Ausblick auf das Meer so richtig entspannen. Zudem verfügt das Hotel über sieben Swimmingpools und einen Kids Club für die kleinen Gäste. Sportbegeisterte kommen beim vielfältigen Angebot an Wassersportarten und den Golf- und Tennisplätzen voll auf ihre Kosten.