Das Fiji Marriott Resort Momi Bay liegt malerisch an der gleichnamigen Bucht. Das Resort liegt rund 20 Fahrminuten von der Hauptstrasse entfernt und bietet somit einen ruhigen Aufenthalt. Nadi ist in rund 45 Fahrminuten erreichbar.

Im Resort finden sich drei Restaurants, welche unterschiedliche Küche bieten. Das «Lagoon House» bietet mediterrane Küche, im «Goji Kitchen» wird asian-fusion Küche serviert und im «Fish Bar»-Restaurant findet sich auf der Menükarte alles, was grilliert wird - ein raffiniertes kulinarisches Erlebnis mit atemberaubenden Sonnenuntergängen. Erfrischen Sie an der Swim-up-Bar oder geniessen Sie einen einzigartigen Cocktail in der Lagoon Lounge. Entspannen Sie sich mit einer Behandlung im Quan Spa oder entladen Sie Ihre Energie auf dem Tennisplatz, im Swimmingpool oder bei diversen Wassersportaktivitäten.