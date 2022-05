Dolphin Island

Das Hauptgebäude befindet sich in der Mitte der Anlage und verfügt über einen Infinity Pool sowie einen offenen Sitzbereich für alle Gäste. Das Essen wird vom Küchenchef, Dawn Simpson, jeden Tag frisch zubereitet. Der Ort der Einnahme von der Mahlzeit ist den Gästen überlassen. Wer möchte, darf den Küchenchef am Morgen auf den Markt begleiten und sich seinen eigenen Fisch für sein Essen auswählen. Das Resort bietet zudem unterschiedliche Touren an, auf denen Sie die Umgebung und die Insel besser kennenlernen können. Weitere Aktivitäten sind Fischen, Tauchen und Kayaken.