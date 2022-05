Zubucherreise Über den Titicacasee nach Cuzco ab La Paz

La Paz - Huatajata (F, A)

Fahrt nach Huatajata. Sie besuchen unter anderem die Schiffsbauer Limachi, welche das Schilfboot Ra II für die Südseeexpedition von Thor Heyerdahl gebaut haben und das Altiplano Museum. Am Abend geben die lokalen Heiler einen Einblick in ihre Traditionen. Nirgends scheinen die Sterne so nahe. Werfen Sie einen Blick durch die Teleskope des hoteleigenen Observatoriums und erkunden Sie die Sternbilder des Aymara.