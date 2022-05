Vom Atlantik zu den Anden ab Rio de Janeiro

Ankunft zu jeder Zeit möglich. Am Abend treffen Sie Ihre Gruppe und Ihren Reiseleiter und werden über den Reiseverlauf genauestens informiert.

Geniessen Sie den Tag am Strand oder unternehmen Sie eine der optionalen Aktivitäten. Gehen Sie schnorcheln, unternehmen Sie einen Bootsausflug oder gehen Sie Fahrradfahren.

Ihre Reise führt Sie heute weiter mit dem Bus in die Kleinstadt Paraty.

Erleben Sie zwei Tage in dieser schönen Umgebung und erkunden Sie die Gegend auf eigene Faust. Fakultativ stehen für Sie verschiedene Ausflüge wie schnorcheln, der Besuch einer typischen Fazenda oder die Besichtigung einer Cachaça-Destillerie im Angebot.

An diesen beiden Tagen besichtigen Sie die brasilianische und argentinische Seite der imposanten Iguaçu Wasserfälle. Optional haben Sie die Möglichkeit eine Bootstour direkt zu den Fällen zu machen. Mit dem Nachtbus geht es am zweiten Tag weiter nach Bonito.

Foz do Iguaçu

Geniessen Sie zwei volle Tage in Bonito. Hier haben Sie die Möglichkeit (fakultativ) in kristallklaren Flüssen zu schnorcheln oder die nahe gelegenen Höhlen und Wasserfälle zu erkunden.

Es erwartet Sie ein zweitägiger Ausflug in Schwemmland des Pantanals. Mit einem einheimischen Guide erkunden Sie die Umgebung und haben die Möglichkeit Affen, Papageie, Riesenotter oder auch Kaimane zu beobachten.

Sie verlassen heute das Pantanal und fahren in Richtung Grenze. Mit dem Nachtzug geht es nach Santa Cruz in Bolivien.

Transfer zum Flughafen und Flug nach Sucre in die zweitälteste Universitätsstadt Boliviens.

Optional können Sie die Dinosaurierspuren in der Nähe der Stadt besichtigen oder die schöne Kolonialstadt auf eigene Faust entdecken. Es gibt viele Möglichkeiten auch Tagesausflüge wie zum Beispiel eine Mountainbike- Tour in die Umgebung zu unternehmen.

Uyuni Salzsee und Altiplano Wüste

Es erwartet Sie eine spektakuläre 3-tägige Allradexkursion zum Uyuni Salzsee und in die Atliplano Wüste. Lassen Sie sich von dieser aussergewöhnlichen Natur in den Bann ziehen und bestaunen Sie neben dem Salzsee die intensiven Farben der Hochlandlagunen. Am letzten Tag geht es mit dem Nachtzug weiter nach la Paz.