Villas de Trancoso

Direkt am schönen Sandstrand von Trancoso, etwas mehr als eine Stunde von Porto Seguro entfernt. Das kleine Dorf Trancoso ist ca. 1.5 km vom Hotel aus entfernt.

Die grosszügige Anlage bietet ein Restaurant, zwei Bars wobei sich eine am Strand befindet, einen Swimmingpool, einen Fitnessbereich, sowie Massagen und einen Schönheitssalon. Da das Restaurant in der Umgebung für seine gute Küche bekannt ist, sollten Sie es sich nicht entgehen lassen sich vom Küchenchef verwöhnen zu lassen.

Da die Strände in der Umgebung sehr wild und unberührt sind werden organisierte Strandspaziergänge angeboten. Auch können Sie am Strand Reiten gehen, Kajaken oder viele verschiedene Ausflüge in die traumhafte Umgebung unternehmen. Ein spektakulärer 18 Loch- Golfplatz liegt nur 2 km entfernt.