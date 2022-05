Uyuni Salzsee Tour im komfortablen Camper ab Copacabana

Puno - Sonneninsel

Sie werden in Ihrem Hotel in Puno abgeholt und fahren nach Copacabana wo Sie die Wallfahrtskirche besuchen. Per Tragflügelboot fahren Sie zur Mondinsel und erreichen gegen Mittag die Sonneninsel mit dem Sonnentempel Pilcocaina, eine der wichtigsten Ruinen der Region. Kurze Wanderung in Begleitung der Lamas zu Ihrer Unterkunft. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.