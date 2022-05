Der einst von den Jesuiten in die Region gebrachte Weinanbau spielt noch immer eine grosse Rolle in Carmelo. Sehenswerte Orte wie eine handbetriebene Drehbrücke über den Fluss Arroyo de Las Vacas und das von edlem Kopfsteinpflaster geprägte Zentrum von Carmelo sind beliebte Zwischenstopps auf Uruguay Rundreisen. Des Weiteren können Sie in der näheren Umgebung die Ruinen Calera de las Huérfanas und den Strand am Arroyo de las Vacas besuchen und geniessen! Wenn Sie eine der schönsten Gegenden Uruguays hautnah erleben möchten, sollten Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten kontaktieren.