Uruguay Protegido ab Montevideo

Sie werden am Flughafen oder Hafen in Empfang genommen und zu Ihrem Hotel gefahren. Am Nachmittag übernehmen Sie Ihren Mietwagen inklusive dem vorprogrammierten Navigationssystem.

Frühmorgens werden Sie von Ihrem Guide erwartet und fahren mit Ihm nach Nuevo Berlin, wo Sie einen Bootsausflug in den Esteros de Farrapos Nationalpark unternehmen und die kleinen Inseln des Uruguay Flusses besuchen. In den knapp 17.000 Hektaren des Parks leben unzählige Tiere.Es ist auch der letzte Ort wo der uruguayische Panter und die letzten Aguara-Guazu Wölfe gesichtet worden sind. Nach dem Ausflug fahren Sie weiter nach Young wo Sie Ihren Guide verabschieden. Darauf fahren Sie weiter nach Guichon zu Ihrer Unterkunft.

Der Morgen steht Ihnen in der Estancia zur freien Verfügung. Nach dem Mittagessen geniessen Sie eine Kanutour entlang des Queguay Flusses. Das Abendessen geniessen Sie wiederum in der Estancia.

Valle Eden - Rivera (ca. 295 km)

Nach dem Mittagessen fahren Sie in die Provinz Tacuarembo, wo Sie in Valle Eden ein lokaler Guide begrüsst, um Sie durch das Museum des berühmten Tangotänzers Carlos Gardel zu führen. Nach einem Picknick besuchen Sie die Kathedrale von San Fructuoso und das Indianer & Gaucho Museum. Darauf fahren Sie weiter in die Provinz Rivera, wo Sie in einem kleinen, charmanten Hotel übernachten.