Skorpios III - Kreuzfahrt durch das Patagonische Eisfeld ab Puerto Natales

Die MS Skorpios III wurde im Jahr 1995 in Chile gebaut. Die Kabinen sowie die Ausstattung wurden im Jahr 2012 erneuert. Platz gibt es für 90 Gäste in 54 Kabinen, verteilt auf 5 Decks, allesamt mit Privatbad, Plasmafernseher, Ambientalmusik und Safe. Ausserdem hat das Schiff zwei gemütliche Barsalons und einen grossen Panorama - Speisesaal.

Amalia Gletscher, El Brujo & Calvo Fjord (F, M, A)

08.00h Uhr Ankunft am Amalia Gletscher mit atemberaubender Panorama Sicht vom Schiff. Danach erfolgt der erste Landgang an einem naheliegenden Strand mit Spaziergang bis zu einem Aussichtspunkt wo man den schönen Gletscher beobachten kann. Weiterfahrt zum Gletscher El Brujo. Wenn die Wetter- und Eisbedingungen mitspielen, kann man von Bord gehen um den Gletscher von einem Felsen aus zu bewundern. Später Ankunft im Calvo Fjord. Es wird ein Ausflug in einem geeigneten Schiff namens Capitán Constantino zwischen dem Eis und den Gletschern Fernando, Capitán Constantino und Alipio unternommen.