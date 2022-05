Salzsee und Silberstädte ab La Paz

La Paz – Uyuni – Ojos de Perdiz

Flug von La Paz nach Uyuni. In Uyuni werden Sie von Ihrem Guide erwartet und machen sich auf den Weg in Richtung Ojos de Perdiz. Unterwegs sehen Sie die Andendörfer, San Cristobal, Villa Alota und Villamar und besichtigen die rote Lagune, welche drei verschiedene Arten von Flamingos beheimatet. Geniessen Sie die surrealistische Landschaft und die unendliche Weite der Altiplano Hochebene. Nach dem Besuch der Fumarolen von Sol de Mañana und der grünen Lagune kommen Sie in Ojo de Perdiz an.