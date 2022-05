Quito City Package

Die Hauptstadt Ecuadors liegt am Fusse des Pichincha Vulkans, eingebettet in ein grünes Andental. Bunte Strassenmärkte und Kolonialbauten stehen im Kontrast zu den glitzernden Fassaden moderner Hochhäuser. Unzählige Museen laden die Besucher dazu ein, viel Wissenswertes über die Geschichte und Kultur des Landes zu erfahren und in den besten Restaurants des Landes können Sie die kulinarischen Höhepunkte Ecuadors geniessen.