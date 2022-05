Privatreise Ushuaia

Feuerland Nationalpark und Beagle Kanal (fakultativ) (F)

Am Morgen Ausflug in den Feuerland Nationalpark, dem einzigen Nationalpark Argentiniens, welcher die maritime Küste als natürliche Begrenzung hat. Er bietet historische und landschaftliche Attraktionen und grenzt im Westen an Chile und im Süden an den Beagle Kanal. Nachmittags Bootsfahrt mit einem Katamaran auf dem Beagle Kanal durch die Gruppe der Bridges Inseln. Auf den Inseln leben viele Seelöwen und seltene Vogelarten. Auf dem Rückweg Fahrt vorbei am Leuchtturm auf der Isla les Eclaireurs. Rückkehr nach Ushuaia gegen Abend.