Paraguay Flusslandschaften

Ein Wunder der Natur – die Iguaçu-Fälle

Wenn Sie bei Ciudad del Este die „Puente de la Amistad“, die Brücke der Freundschaft, überqueren, befinden Sie sich schon in der brasilianischen Stadt Foz do Iguaçu. Noch fliesst der Rio Paraná ganz gemächlich dahin, aber schon bald wird er zu einem reissenden Strom, der bei den gigantischen Iguaçu-Fällen tosend in die Tiefe stürzt. Das aufregende Spektakel gehört mit zu den Sieben Weltwundern der Natur. Sehr gemächlich geht es dagegen bei Schifffahrten auf dem Rio Paraguay zu. Erleben Sie auf Paraguay Reisen mit dem Boot ganz relaxt die Region vom Wasser aus und geniessen Sie das malerische, sich Ihren Augen darbietende Panorama.