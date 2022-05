Natureza do Brasil ab Sao Paulo

Am Abend Flug mit Swiss nach São Paulo.

Nach Ankunft am Flughafen werden Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren.

Sie werden am Morgen rechtzeitig im Hotel abgeholt und besichtigen mit Ihrem Reiseleiter die Fälle auf der brasilianischen Seite. Darauf werden Sie zur Yacutinga Lodge gefahren. Das private Naturreservat liegt im Herzen des brasilianisch/argentinischen Regenwaldes, umgeben vom Iguaçu Nationalpark. Die Lodge bietet Unterkunft in 40 Zimmern, verfügt über einen Swimmingpool und 3 Restaurants.

Den ganzen Tag verbringen Sie in diesem Naturparadies. Auf Ausflügen mit dem Kanu, zu Fuss und per Fahrrad lernen Sie die faszinierende Flora und Fauna kennen.

Am Morgen Fahrt zurück nach Iguaçu und Besuch der argentinischen und nicht weniger eindrücklichen Seite der Fälle. Nach der ausführlichen Besichtigung werden Sie zurück über die Grenze zu Ihrem Hotel auf der brasilianischen Seite gefahren.

Flug nach Cuiaba und Fahrt für ca. 2.5 Stunden in die 132 Kilometer südlich gelegene Araras Lodge. Beobachten Sie bereits unterwegs die ersten Tiere und geniessen Sie die schöne Landschaft.

Erfahren Sie während Ihres Aufenthaltes alles über das Leben im weltgrössten Schwemmland. Je nach Jahreszeit und Wasserstand werden Ausflüge zu Fuss, mit dem Jeep, Ausritte zu Pferd oder Kanutouren angeboten. Die Hotelanlage befindet sich am Rande der berühmten Transpantaneira. Erholen Sie sich zwischen den Aktivitäten in der Hängematte auf der Veranda oder geniessen Sie eine Abkühlung im Swimmingpool.

Am Vormittag Rückfahrt nach Cuiaba und Flug via Sao Paulo nach Manaus.

Am Morgen Fahrt mit Bus und Boot zu Ihrer Dschungel Lodge im Amazonas.

Erleben Sie die üppige Tier- und Pflanzenwelt bei Ausflügen in den Amazonas mit dem Boot oder zu Fuss. Sie sehen unter anderem riesige Lianen, Balsa- und Mahagonibäume, Wasserschweine, Papageien, Tukane und Kaimane. Bei Besuchen in lokalen Siedlungen werden Sie sich mit der Lebensweise der Einheimischen vertraut machen können. Ausgebildete lokale Führer begleiten Sie auf den Touren.

Am Morgen Fahrt mit Boot und Bus zurück nach Manaus und Flug nach Rio am Nachmittag.

Rio de Janeiro (F)

Tagestour in Rio. Die Tour führt Sie am Morgen mit der Zahnradbahn zum Corcovado mit der 38 m hohen Christusstatue. Mittagessen in Ipanema. Anschliessend Fahrt mit der Gondelbahn zum Zuckerhut. Von hier geniessen Sie eine fantastische Sicht auf Rio und die Copacabana.