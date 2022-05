M/V Santa Cruz II ab Kreuzfahrten

Reiseverlauf

Einschiffen

Nach der Ankunft auf der Insel Baltra Baltra oder San Cristóbal werden Sie zur Yacht gebracht. Ihnen wird Ihre Kabine gezeigt, wo sie etwas Zeit haben, um sich einzugewöhnen, bevor es weitergeht mit dem Mittagessen, der Begrüssung und einer Einweisung zum Tagesverlauf und den Sicherheitshinweisen.



HINWEIS: an Bord nur Barzahlung möglich, es werden keine Kreditkarten akzeptiert.



Technische Daten:

Typ: Motoryacht

Länge: 22 m

Breite: 6.6 m

Geschwindigkeit: 10 Knoten

Kabinen: 8 Doppelkabinen mit Dusche/WC sowie Klimaanlage und Ventilator

Passagiere: 16 Crew: 7 + 1 Naturführer



Erstklasse:

Die Schiffe dieser Klasse sind bereits sehr komfortabel und entsprechen den internationalen Standards für gehobene Kreuzfahrtschiffe. Die Kabinen sind generell geräumig, voll klimatisiert und verfügen über Dusche oder Bad/WC. Die Naturführer gehören der Guide-Class III an, das heisst sie haben studiert (z.B. Biologie), haben dadurch auch wissenschaftliche Kenntnisse über die Flora und Fauna, die Entstehungsgeschichte des Archipels und sind mehrsprachig. Die Mahlzeiten werden mehrheitlich als Buffet serviert.



Kreuzfahrt durch die Galapagos Inseln

Geniessen Sie die unterschiedliche Inseln des Archipels. Völlig isoliert hat sich hier eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Begegnen Sie auf Ihrem Besuch den Leguanen, Klippenkrabben, zahlreichen Vogelarten, Meerestieren und Riesenschildkröten. Beim Baden oder Schnorcheln schwimmen Sie zusammen mit den verspielten Seelöwen oder entdecken bei einer Ihrer Schnorcheltouren Rochen oder sogar Haie. Vulkanische Inseln bilden dazu den malerischen Hintergrund mit den verschieden farbigen Sandstränden und bizarren Gesteinsformationen. Bequem, ohne täglich die Koffer zu packen, können Sie so die weltweit einmalige Inselwelt erkunden.



Die M/V Santa Cruz II hat folgende Touren im Angebot:

5 Tage / 4 Nächte (Montag-Freitag)

5 Tage / 4 Nächte (Donnerstag-Montag)

7 Tage / 6 Nächte (Freitag-Donnerstag)

(Abfahrten ab Baltra oder San Cristóbal)



Ausschiffen

Am letzten Tag Ihrer Kreuzfahrt werden Sie pünktlich zum Flughafen Baltra Baltra oder San Cristóbal gebracht, um Ihren Rückflug aufs Festland anzutreten.