M/V Galapagos Legend ab Puerto Ayora

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Galapagos während einer Kreuzfahrt.



Die Galapagos Legend bietet alle Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffes. Trotzdem ist dieses klein genug, um Ihnen die einzigartige Natur der Galapagos Inseln näher zu bringen. Die geräumigen exklusiv mit Fernseher, Safe, Telefon, Bad und Klimaanlage ausgestatteten Kabinen haben alle Aussenfenster mit Meerblick. Für Familien oder kleine Gruppen stehen einige Kabinen mit Verbindungstür zur Verfügung. An Bord befinden sich Swimmingpool, eine Aussenpoolbar, eine Innenbar, Bibliothek, Lounge und ein Vortragsraum. Von der Küche werden Sie mit lokalen Spezialitäten verwöhnt. Sieben Naturführer an Bord führen täglich Landexkursionen durch und bieten Vorträge an, um Sie auf die verschiedenen Inseln vorzubereiten.