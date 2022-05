Mountain Lodges of Peru/Salkantay Treck ab Cuzco

Frühmorgens Abholung im Hotel Mercado in Cuzco oder Ihrer individuell gewählten Unterkunft. Zunächst besichtigen Sie die rund 1.5 Stunden entfernten Ruinen von Tarawasi bevor Sie das Trekking durch das wunderschöne Soraypampa-Tal starten. Nach einer kurzen Kaffeepause erblicken Sie die majestätischen Berge Humantay und Salkantay, den Namensgeber der Lodge, die Sie anschliessend erreichen.

Heute überqueren Sie den Apacheta Pass auf 4.600 m Höhe. Mit etwas Glück können Sie unterwegs Kondore beobachten. Geniessen Sie während einer Pause am Pass die Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel der Vilcabamba Gruppe. Das Mittagessen nehmen Sie unterwegs ein. Im Anschluss daran setzen Sie Ihren Weg abwärts Richtung Wayra Lodge fort.

Cloud Forest (F, M, A)

Nach dem Frühstück folgen Sie dem Salkantay Fluss und können dabei die sich schnell verändernde Landschaft beobachten: sie wird zunehmend grüner – Blumen und Schmetterlinge werden Sie auf Ihrem Weg begleiten. In der Colpa Lodge, die sich am Zusammenfluss dreier Flüsse befindet, können Sie die Zubereitung des typischen peruanischen Essens „Pachamanca" beobachten. Am Nachmittag können Sie entweder im Outdoor-Jacuzzi entspannen, oder sich auf den Orchideen-Pfad begeben.