Mountain Lodges of Peru/Lares Treck und Kulturerlebnis ab Cuzco

Wandern Sie auf dem neuen Lares Treck von Mountain Lodges of Peru ohne auf bequeme Unterkünfte verzichten zu müssen. Wählen Sie Tag für Tag, an welchen Aktivitäten Sie teilnehmen möchten. Mountain Lodges of Peru hat für Sie ein spannendes Programm zusammengestellt, wobei Sie zwischen Wanderungen und kulturellen Programmen auswählen können. Dies ermöglicht Ihnen den Schwierigkeitsgrad Ihrer Tagesetappen selber zu bestimmen.