Misiones ab Posadas

Bootsafari in eine andere Sumpfregion wo die Kaimane nisten. An einem abgelegenem Steg steigen Sie auf Pferde um und reiten entlang des Sumpfrandes zu einer Rinder- und Wasserbüffel Estancia. Lernen Sie die Gauchos kennen bevor es dann zurück zur Irupé Lodge geht. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

Irupé Lodge - Estancia Santa Inés (F, M, A)

Am Morgen kurze Wanderung zum Urwald der Brüllaffen und Besuch des Parkmuseums. Am Nachmittag fahren Sie nach Garupá und Check In auf der Estancia Santa Inés. Danach erfolgt ein erster Rundgang.