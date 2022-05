Leserreise Schweizer Familie "Durch das Reich der Inkas" ab Lima

1 . Tag Zürich - Lima Flug mit KLM via Amsterdam nach Lima. Zwei Übernachtungen in einem komfortablen Hotel.

2 . Tag Lima Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit Besuch des berühmten Larco-Herrera-Museums.

3 . Tag Lima – Arequipa Kurzer Flug von Lima nach Arequipa. Am Nachmittag geniessen Sie eine Rundfahrt durch die «Weisse Stadt» mit ihren barocken Gebäuden und der einzigartigen Klosteranlage Santa Catalina. Eine Übernachtung in Arequipa.

4 . Tag Arequipa – Colca-Canyon Heute geht es hinunter in den Colca-Canyon, welcher vom Vulkan Misti dominiert wird. Unterwegs begegnen Sie Alpakas, Lamas und Vicuñas in freier Wildbahn. Zwei Übernachtungen im Colca-Canyon.

5 . Tag Colca-Canyon Geniessen Sie den Tag in dieser einzigartigen Umgebung. Unternehmen Sie Wanderungen durch die einmalige Landschaft, oder besuchen Sie ein einheimisches Dorf.

6 . Tag Colca-Canyon – Puno Am frühen Morgen können Sie den eleganten Flug der Kondore beobachten. Diese nutzen die Morgenthermik, um am Canyonrand zu kreisen. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Puno am Titicacasee. Zwei Übernachtungen in Puno.

7 . Tag Titicacasee Heute besuchen Sie die schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer. Danach fahren Sie weiter zur Insel Taquile, die bekannt ist für ihre strickenden Männer.

8 . Tag Puno – Sonneninsel Sie fahren über die Grenze nach Bolivien zur berühmten Wallfahrtskirche von Copacabana. Anschliessend führt Sie Ihre Reise weiter im Tragflügelboot zur Sonneninsel. Eine Übernachtung auf der Sonneninsel.

9 . Tag Huatajata Am Nachmittag fahren Sie im Tragflügelboot zur Mondinsel. Mit dem Bus erreichen Sie gegen Abend Huatajata und das bekannte Altiplano-Freilichtmuseum. In der Nacht erwartet Sie ein besonderes Highlight mit dem Besuch des Sternenobservatoriums. Eine Übernachtung in Huatajata.

10 . Tag Huatajata – La Paz Auf der Fahrt nach La Paz besuchen Sie die Ruinen von Tiwanaku. Zwei Übernachtungen in La Paz.

11 . Tag La Paz Am Morgen unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch La Paz. Anschliessend fahren Sie ins Mondtal mit seinen bizarren Erosionsformen.

12 . Tag La Paz – Cuzco Gegen Mittag kurzer Flug nach Cuzco. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und lernen diese schöne Kolonialstadt kennen. Eine Übernachtung in Cuzco.

13 . Tag Cuzco – Markt in Písac – Urubamba Sie fahren ins Urubamba-Tal und besuchen den Markt in Písac und die Inka-Ruinen von Ollantaytambo. Zwei Übernachtungen im Urubamba-Tal.

14 . Tag Urubamba-Tal Heute besuchen Sie die Salzpfannen der Maras und die Inka-Anlage von Moray, wo bis vor 50 Jahren Kartoffeln und Gerste angebaut wurden.

15 . Tag Urubamba – Machu Picchu Nach einer ca. zweistündigen Bahnfahrt erreichen Sie Aguas Calientes, von wo aus Sie mit dem Bus nach Machu Picchu gelangen. Nach dem Mittagessen erfolgt eine ausführliche Besichtigung der Ruinen, welche Ihnen einen Einblick in das Leben der Inka-Kultur bietet. Eine Übernachtung in Aguas Calientes.

16 . Tag Machu Picchu - Cuzco Der Vormittag steht Ihnen für eine zweite Besichtigung von Machu Picchu zur Verfügung. Nachmittags fahren Sie mit der Bahn zurück nach Cuzco. Zwei Übernachtungen in Cuzco.

17 . Tag Cuzco Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung.

18 . Tag Cuzco – Lima Am Morgen Flug nach Lima, wo Ihnen der ganze Tag zur freien Verfügung steht. Gönnen Sie sich einen erholsamen Tag im Hotel, welches für Sie bis zum Abflug reserviert ist, oder nutzen Sie die Zeit, um die letzten Souvenirs zu besorgen. Am Abend Flug mit KLM via Amsterdam nach Zürich.