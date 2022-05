Kreuzfahrt am Ende der Welt ab Punta Arenas

Die ideale Kombination um Chile und Argentinien miteinander zu kombinieren! Gehen Sie auf Entdeckungsreise in die südlichste Region des Kontinents. Mit den Expeditionsschiffen «Stella Australis» und «Via Australis» erkunden Sie eine Welt der Gletscher und des ewigen Eises, befahren legendäre Meerespassagen und erleben eine ebenso schöne wie unbezwingbare Natur. Lassen Sie sich bezaubern von den gigantischen Eisbergen, der atemberaubenden Flora und Fauna und geniessen Sie trotz des Abenteuercharakters allen Komfort auf Ihrem Schiff.



Entdecken Sie die Wunder der südlichsten Kanäle und Fjorde Patagoniens. Erleben Sie ein grossartiges Abenteuer am Ende der Welt, mit Unterkunft an Bord eines komfortablen Schiffes in Begleitung von einer erfahrenen Besatzung und Reiseleitern, deren Ziel es ist, Ihnen eine sichere und unvergessliche Reise zu garantieren. Cruceros Australis bietet Ihnen die Chance, die Natur und die Tier- und Pflanzenwelt wie nie zuvor zu erleben. Gehen Sie auf Tuchfühlung mit Pinguinen, Seevögeln und Seelöwen. Erleben Sie die wunderschönen patagonischen Sonnenuntergänge, die herrlich verschneiten Berge und die raue Küste am Kap Hoorn.