Hotel Tierra Atacama

Die 32 romantischen Gästezimmer verfügen über einen spektakulären Blick auf den Vulkan Licancabur, eine Innen-, und Aussendusche, WC, Telefon, gratis WLAN, Safe und und eine private Terrasse. In den Zimmern gibt es keine Fernseher! Das geradlinige und moderne Design der hellen Räume, die qualitativ hochwertigen Materialien und handgearbeiteten Textilien spiegeln auch in den Gästezimmern das Gesamtkonzept der Anlage wider.

Erleben Sie die Höhepunkte der Atacama Wüste mit allen Annehmlichkeiten eines All Inclusive Hotels.

Die Atacama Wüste bietet eine unglaubliche Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und faszinierenden Landschaften wie den Salar de Atacama, das Mondtal oder die El Tatio Geysire. Die Gäste können täglich zwischen verschiedenen Tages- und Halbtagesausflügen wählen, welche in kleinen Gruppen mit lokalen, englischsprechenden Reiseleitern durchgeführt werden. Auch Trekkings, Wanderungen und Reitausflüge in verschiedenen Schwierigkeitsgraden werden angeboten.