Hotel Ponta dos Ganchos

Das Ponta dos Ganchos Resort liegt in einem Gebiet voller Tradition und Geschichte 40 Kilometer von Florianopolis auf einer privaten Halbinsel und zwischen malerischen Fischerdörfern. Durch seine einzigartige Lage zählt das Resort zu einem der exklusivsten Reiseziele Brasiliens und gleicht einem wahr gewordenen Traum. Lassen Sie sich von den verschiedenen Grüntönen der Costa Smeralda verzaubern und entspannen Sie am privaten Hausstrand.

Das Ponta dos Ganchos Resort befindet sich an der südlichen brasilianischen Costa Smeralda am exklusiven Strand Ponta dos Ganchos. Florianopolis liegt etwa 40 km entfernt.

Das reizvolle Luxushotel mit seiner spektakulären Aussicht bietet ein Restaurant, eine Bar, eine Lounge, ein Hallenbad, ein Swimmingpool, ein Fitnessstudio, ein Kino und einen Spa-Bereich. Direkt vor dem Resort befindet sich ein kleiner Privatstrand. Von diesem gelangen Sie über einen Holzsteg zu einer unberührten Insel mit einem Aussichtspunkt. An diesem speziellen Ort können Sie auch ein romantisches Abendessen und einzigartige Sonnenuntergänge geniessen. Im Resort gibt es keine festen Essenszeiten und das à la Carte Menü wechselt täglich. Besonders erwähnenswert ist das umfangreiche Angebot an südamerikanischen Weinen und die fangfrischen Austern mit grünem Zitronensaft.



Das Resort bietet eine Vielzahl von Aktivitäten wie Tennis, Angeln, Schnorcheln, Wandern, Kajak, Segeln, Mountainbikes, Golfen und Reiten. Es bietet zudem einen Billard– und Kartenspielraum. In den drei luxuriösen Wellnesspavillons direkt am Strand und umgeben von einem schönen Garten, können Sie sich bei einer Massage entspannen. In der Umgebung des Resorts finden Sie mit der Insel Arvoredo beste Bedingungen zum Tauchen. Es können zudem auch verschiedene Bootsausflüge gebucht werden.