Hotel Los Cerros

Als einziges 4-Sterne Hotel ist das „Los Cerros" sicherlich eine der besten Unterkünfte in El Chaltén. Mitten im Zentrum, unweit der Hauptstrasse auf einem kleinen Hügel gelegen, bietet es atemberaubende Aussicht auf die Stadt, Täler, Seen und die beeindruckenden Fitz Roy Berge mit ihren schneebedeckten Gipfeln.

Das Hotel verfügt über eine 24h- Reception, ein Restaurant mit reichhaltigem Angebot an regionaler Küche wie z.B. den „Patagonischen Eintopf" oder das schmackhafte „Patagonische Lamm", eine gut bestückte Bar an der Sie die besten Drinks der Welt geniessen können sowie einen gemütlichen Salon mit Cheminée. Nach einem langen Tag im patagonischen Eis können Sie sich im Spa bei einer Massage, im Jacuzzi oder in der Sauna entspannen. Gratis WLAN in den öffentlichen Bereichen, ein Geschenkeladen, Wäscheservice und kostenlose Parkmöglichkeiten stellen weitere Annehmlichkeiten des Hotels dar.