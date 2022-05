Hotel Los Cauquenes

Etwa 4 Kilometer von der Stadt entfernt umgeben von der rauhen Natur Feuerlands direkt am Beagle Kanal.

Gratis Shuttle Bus in die Stadt, Bar, Restaurant, Spa, Fitnesscenter.

Die einzigartige Lage mit Blick auf den Beagle Kanal rundet den Aufenthalt in diesem Small Luxury Hotel of the World ab.