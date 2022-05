Hotel Finch Bay

Eine Vielzahl an Ausflügen zu den Inseln in der Umgebung stehen Ihnen gegen eine Gebühr zur Verfügung.

Das Hotel verfügt über ein vorzügliches Restaurant wobei der Küchenchef die Speisen selber zubereitet und sich von der internationalen sowie lokalen Küche täglich inspirieren lässt. Das Hotel hat einen eigenen Garten und legt grossen Wert darauf das Essen biologisch herzustellen. Erholen Sie sich am Hotelpool und beobachten Sie wie die berühmten Darwin Finken von Busch zu Busch hüpfen. Die Hotelanlage wurde mit grösster Sorgfalt bepflanzt und an die natürlichen Begebenheiten angepasst. In der ganzen Anlage gibt es viele Sitzgelegenheiten, wo Sie auch mit den anderen Gästen in Kontakt kommen können. Vor allem zeichnet sich das Hotel jedoch durch den sehr zuvorkommenden Service aus, der auch Sie begeistern wird.