Hacienda Hotel Vira Vira ab Temuco

Hacienda Hotel Vira Vira

Lage: Von Temuco (Flughafen) ist Pucón ca. 100 Km entfernt. Das Dorf liegt am Ufer des Villarrica- Sees, am Fusse des gleichnamigen, aktiven Vulkans. Sein ziemlich stabiles Mikroklima sorgt für eine artenreiche, immergrüne Vegetation und macht es zum geheimen Ziel des erfahrenen Chile Reisenden. Das Hotel befindet sich eine Viertelstunde ausserhalb von Pucón und ist in 50 Minuten über den Pass Mamuil Malal von Argentinien her erreichbar.



Hotel: Das Herz von Vira Vira ist eine vollwertige Hacienda. Das luxuriöse Boutique Hotel wurde von seinen Schweizer Eigentümern und Gastgebern mit grosser Sorgfalt für ihre Gäste errichtet. Hacienda Hotel Vira Vira ist nicht nur ein Hotel, sondern betreibt zudem nach ökologischen Richtlinien einen Bauernhof mit Kühen, Ziegen und Ponys, Gemüsegärten und einen modernen Milch - Käsebetrieb. Für eine erstklassige Verkostung ist gesorgt. Täglich geniessen die Gäste frische Zutaten vom eigenen Bauernhof und können zwischen zwei vom Küchenchef zusammengestellten kompletten Menüs sowie vegetarischen Gerichten wählen.



Zimmer: Alle Zimmer sind von der Eigentümerin selbst mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und designet. Sechs grosszügig gestaltete Hotel Suiten befinden sich im Hauptgebäude. Alle Zimmer haben Morgensonne sowie eine spektakuläre Aussicht in die Berge und auf die Lagune von Vira Vira. Sie verfügen weiter über ein raffiniertes Bad mit grossem Panoramafenster, Schreibtisch, Sofa, gratis WLAN, Klimaanlage und grosszügig bemessenen Stauraum. Die zwölf eleganten Villa Suiten befinden sich einen kurzen Fussweg vom Hauptgebäude entfernt und sind direkt am Ufer des Liucura-Fluss gelegen. Jede Villa Suite hat einen separaten Eingangsbereich, einen tiefer gesetzten Wohnraum mit Kamin, so dass sowohl vom Schlafbereich, als auch vom Sofa her die atemberaubende Sicht auf den Fluss genossen werden kann. Das Bad mit Badewanne hat Wohnspa-Charakter und führt auf eine Privatterrasse mit Freiluft-Hot Tub für einzigartige Momente unter dem Sternenhimmel Chiles.



Aktivitäten: Die Ausflüge wie Wandern, Trekking, Reiten, Mountain-Bike oder Radtouren sowie vielfältige Wildwasserabenteuer und im Winter Schneesport sind im Preis inbegriffen. Alle Touren werden in Kleingruppen von hoteleigenen, ausgebildeten oder ortsansässigen Guides geführt und auf persönliche Weise zugeschnitten.