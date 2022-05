Gruppenreise Inka Trail ab Cuzco

Die verlorene Stadt der Inkas, Machu Picchu, ist ohne Zweifel das Symbol der inkaischen Zivilisation. Der königliche Weg, der in alten Zeiten Pilger und Autoritäten des Reiches zur heiligen Stadt führte, ist der «Inka Trail». Der Inka Trail ist weltweit einer der malerischsten Wege, da er in einer wunderschönen Landschaft mit herrlichen Ausblicken liegt. Die Vegetation am Inka Trail ist exotisch, es wurden mehr als 250 verschiedene Spezien von Orchideen gefunden.