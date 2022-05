Gruppenreise Bariloche

Die Stadt ist umrahmt von Bergen, Wäldern, Seen und Flüssen. Ein Paradies für Naturliebhaber, ideal zum Wandern und Golfspielen.



Die um die Jahrhundertwende vom Deutschen Carlos Wiederhold gegründete Stadt am Nahuel Huapi See erinnert sehr an einen alpenländischen Ferienort. Im Sommer ist Bariloche ein herrliches Ferienparadies und im Winter das beliebteste Wintersportzentrum Südamerikas. Bariloche ist auch für seine Gastronomie, die köstliche Schokolade sowie für sein ereignisreiches Kulturleben bekannt. Ein Teil der Häuser ist im Schweizer Stil gebaut, darunter auch das Rathaus, die Post, die Polizei, die alle um einen grossen Platz am Seeufer gruppiert sind. Viel Naturstein und Holz wurden als Baumaterial verwendet. Oft trifft man auf das Wahrzeichen Bariloches, den Bernhardinerhund.