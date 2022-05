Gruppenreise Atacama Wüste und Geysire ab Calama

Individuelle Ankunft in Calama. Anschliessend Fahrt durch die Wüste ins Oasenstädtchen San Pedro de Atacama. Abends fahren Sie ins bizarre Mondtal, welches bei Sonnenuntergang in allen Farbschattierungen erstrahlt.

Regenbogental und Salar (F, A)

Am Morgen unternehmen Sie eine Wanderung durch das Regenbogental. Dieses Tal trägt seinen Namen zurecht: Die vom scharfen Wüstenwind geschliffenen, bizarren Fels-, Wand- und Säulenformationen leuchten in den verschiedensten Farben – von tiefrot über weiss bis smaragdgrün. Ein faszinierendes Erlebnis! Danach besichtigen Sie das Dorf Toconao und den Salar de Atacama. Der 3000 km2 grosse Salzsee ist der Lebensraum für verschiedene Flamingoarten. Die Lagune Chaxa bietet hervorragende Möglichkeiten, diese Vögel in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten.