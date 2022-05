Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Amazonas River ab Manaus

Beim Bootssteg des Hotels Tropical gehen Sie um 14:00 Uhr an Bord der Amazon Clipper und beziehen Ihre Kabine. Nach einem Snack erhalten Sie Informationen über das Amazonasgebiet und seine Ökologie. Unterdessen gleitet das Schiff den Amazonas aufwärts. Entspannen Sie sich bei einem Caipirinha, dem Nationalgetränk von Brasilien. Nach dem Abendessen und dem Sonnenuntergang erkunden Sie die Ufer mit Suchscheinwerfern nach nachtaktiven Tieren, wie Kaimane, Falken, Schlangen, Toro-Ratten, Faultiere oder Frösche.

Janauacá See

Frühmorgens unternehmen Sie eine Kanufahrt, um die bereits erwachten exotischen Vögel zu beobachten. Nach dem Frühstück besuchen Sie ein Dorf, wo die Einwohner hauptsächlich vom Anbau von Maniok, Früchten, Kautschuk und vom Fischfang leben. Mit einem Naturführer erkunden Sie den Regenwald und dessen tierischen Bewohner. Am Nachmittag setzt die Amazonas Clipper ihre Fahrt fort, bevor Sie am Abend in der Dunkelheit auf die Suche nach weiteren nachtaktiven Tieren gehen. Anschliessend fährt das Flussschiff wieder flussabwärts.