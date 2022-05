Fauna Latina ab Rio de Janeiro

1 . Tag Zürich – Rio de Janeiro Am Morgen Abflug mit Iberia via Madrid nach Rio de Janeiro. Ankunft in Rio am Abend.

2 . Tag Rio de Janeiro (F) Die ganztägige Tour führt Sie am Morgen mit der Zahnradbahn durch den tropischen TijucaRegenwald zum Corcovado mit seiner 38 m hohen Christusstatue. Mittagessen in einer Churrascaria. Am Nachmittag bringt Sie die Gondelbahn zum Zuckerhut. Von hier haben Sie eine fantastische Sicht auf Rio und die Copacabana.

3 . Tag Rio – Pantanal (F, A) Abends Flug via São Paulo nach Cuiaba. Fahrt ins Pantanal zur Araras Lodge.

4-5 . Tag Pantanal / Estancia Victoria (F, M, A) Mit einer Fläche von 230'000 km2 ist das Pantanal das grösste Naturreservat Südamerikas. Der Artenreichtum in diesem riesigen Überschwemmungsgebiet ist unvergleichlich. Je nach Jahreszeit und Wasserstand werden Ausflüge zu Fuss, mit dem Jeep, Ausritte zu Pferd und Kanutouren angeboten.

6 . Tag Pantanal – Iguaçu (F) Am Morgen Abfahrt von der Lodge nach Cuiaba. Flug via São Paulo nach Iguaçu.

7 . Tag Iguaçu (F) Besuch des Nationalparks und der Wasserfälle auf der brasilianischen Seite. Je nach Wasserstand stürzen bis zu 250 einzelne Fälle auf einer Länge von rund 4 km bis zu 100 Meter in die Tiefe. Nachmittag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie zum Beispiel einen Helikopterrundflug über die Fälle, welcher Ihnen das Naturspektakel nochmals aus einem ganz anderen Blickwinkel offenbart.

8 . Tag Iguaçu – Halbinsel Valdés (F) Am Morgen besuchen Sie die argentinische Seite der Fälle. Hier können Sie dieses spektakuläre Naturschauspiel auf einem Rundgang hautnah geniessen. Die Stege verlaufen direkt oberhalb der Fälle und führen Sie bis zum bekannten „Teufelsschlund". Anschliessend werden Sie für Ihren Weiterflug nach Trelew rechtzeitig zum Flughafen gefahren. Dort angekommen werden Sie wiederum erwartet und zu Ihrer Unterkunft in Puerto Madryn gebracht.

9 . Tag Halbinsel Valdés / Punta Delgada (F) Ganztägiger Ausflug auf die Halbinsel Valdés. Der Besuch gilt den Seelöwen und See-Elefanten. Von Juni bis Mitte Dezember können auch Wale beobachtet werden (fakultativer Whalewatching Ausflug). Gegen Abend Ankunft in Punta Delgada, dem südlichsten Punkt der Halbinsel.

10 . Tag Punta Delgada – Puerto Madryn (F) Gegen Mittag Rückfahrt nach Puerto Madryn. Auf dem Weg haben Sie die Möglichkeit Gürteltiere, Guanacos, Pampahasen, Straussen und Füches sowie viele verschieden Vogelarten zu sehen. In Puerto Madryn angekommen steht Ihnen die restliche Zeit zur freien Verfügung.

11 . Tag Halbinsel Valdés – Buenos Aires (F) Am Morgen Flug in die pulsierende Metropole Buenos Aires. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Abend besteht die Möglichkeit eine Tangoshow zu besuchen (fakultativ). Die besten Tänzer und Sänger sind in Tangolokalen live zu sehen und zu hören.

12 . Tag Buenos Aires (F) Am Morgen erwartet Sie eine ausführliche Stadtbesichtigung von Buenos Aires. Sie besuchen Die Plaza de Mayo mit dem Casa Rosada, die Kathedrale, das Cabildo und den Obelisk. Das aristokratisch geprägte Stadtviertel Recoleta steht im Kontrast zu den Künstlervierteln La Boca und San Telmo. Der Nachmittag steht Ihnen wiederum zur freien Verfügung. Nützen Sie die Zeit um in einem Strassenkaffee das Treiben der Stadt zu beobachten oder einige Souvenirs zu besorgen.

13 . Tag Buenos Aires – Guayaquil (F) Am Morgen Flug nach Guayaquil. Nachmittag zur freien Verfügung. Erholen Sie sich im Hotel oder machen Sie eigenständig einen Rundgang durch die Stadt, wo Sie die Kathedrale und den Stadtteil Las Peñas besuchen oder an der Uferpromenade Malecón entlanglaufen.

14 . Tag Guayaquil – Galapagos (F, A) Flug nach Baltra auf den Galapagos-Inseln und Einschiffen auf der M/V Santa Cruz.

14-17 . Tag Galapagos (F, M, A) Erleben Sie die Galapagos-Inseln auf einer Kreuzfahrt an Bord der luxuriösen M/V Santa Cruz. Während Ihrer Fahrt lernen Sie die unglaubliche Tier- und Pflanzenwelt dieser abgelegenen Inselwelt kennen. Übernachtungen auf dem Schiff.

18 . Tag Galapagos – Quito (F) Am Morgen Ankunft mit dem Schiff auf San Cristobal und Flug nach Quito.

19 . Tag Quito – Zürich (F) Heute lernen Sie Quito, die Hauptstadt Ecuadors kennen. Die Stadt begeistert nicht nur durch ihre Panoramalage sondern auch durch viele Baudenkmäler und Kunstschätze der spanischen Kolonialzeit, welche bewahrt werden konnten. Sie besichtigen das Regierungsgebäude, die „Plaza de la Independencia", die Kirche von San Francisco, die Kathedrale und die Marienstatue auf dem Aussichtspunkt „el Panecillo". Am Abend Flug mit Iberia via Madrid nach Zürich.