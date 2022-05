"explora Travesía El Chaltén" ab Punta Arenas

Ankunft im chilenischen Patagonien am Flughafen. Übernachtung in der explora Lodge Hotel Salto Chico in spektakulärer Lage inmitten des Torres del Paine Nationalparks.

Das tägliche Ausflugsprogramm zu Fuss oder auf dem Rücken eines Pferdes führt Sie zu den schönsten Plätzen des beeindruckenden Nationalparks. Sie haben die Wahl aus bis zu 50 Ausflügen, die in Schwierigkeitsgraden variieren und in Kleingruppen von maximal 8 Personen organisiert werden. Ihre Unterkunft bietet Ihnen erstklassige Mahlzeiten, lokale Guides, mit denen Sie die Umgebung erkunden und Ausblicke geniessen können, die Sie nie wieder vergessen werden!

Torres del Paine - Argentinien (F, M, A)

Überfahrt nach Argentinien; heute fahren Sie in Richtung El Chaltén. Ewiges Eis, das imposante Paine Bergmassiv, wunderschöne Seen sowie Eisberge im Viedma See sind unsere Wegbegleiter. Am Nachmittag erreichen Sie Ihr Ziel, den kleinen Ort El Chaltén im Los Glaciares

Nationalpark.