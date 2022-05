explora Rapa Nui ab Hanga Roa

Sie werden am Flughafen abgeholt und ins Explora Hotel gefahren.

Aufenthalt im explore Rapa Nui (F, M, A)

Lage: 5-stündiger Flug ab Santiago de Chile. Am Flughafen Hanga Roa werden Sie erwartet und mit dem Van zu Ihrer ca. 8 km entfernten explora Unterkunft Posada de Mike Rapu gefahren. Auf dem 9.6 km² grossen Grundstück hat explora Rapa Nui eine privilegierte Lage, um die Insel perfekt zu erkunden.



Hotel: Die Posada de Mike Rapu verfügt über ein Restaurant mit exquisiter Küche, wo alles frisch mit Zutaten aus eigenem ökologischen Anbau zubereitet wird. Drinnen oder auf der überdachten Terrasse können die Gäste das Essen zu einem guten chilenischen Wein geniessen. Das Hotel verfügt zudem über zwei Bars, einen Aussenpool, einen Massageraum, Jacuzzi und eine Sauna.



Zimmer: Das Hotel besteht aus 26 Varua Standardzimmer und 4 Raa Suiten mit fast deckenhohen Fenstern und spektakulärem Blick auf das Weideland und das Meer. Alle Zimmer verfügen über Bad/Dusche, WC, Safe und Telefon. Da der Fokus auf den Aktivitäten und dem Zusammentreffen mit anderen Gästen liegt, stehen Fernseher und WLAN nur in den öffentlichen Bereichen zur Verfügung.



Aktivitäten: Es stehen Ihnen 18 Ausflüge mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Täglich können Sie zwischen einem Tagesausflug oder zwei Halbtagesausflügen wählen, um die Insel nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Interessen zu entdecken. Dabei steht Ihnen das bestens ausgebildete explora Team jederzeit kompetent zur Verfügung und begleitet Sie mit den anderen Hotelgästen in Gruppen von maximal 8 Personen auf Ihren Touren.