explora Patagonia

Am Ende der Welt liegt mehr als nur Schönheit. Das Meer, die Berge und die Eisfelder gelten als grösste natürliche Grenze zum Rest der Welt. Das Hotel Salto Chico liegt an einer einzigartigen Lage direkt am türkisblauen Lago Pehoé mit einem atemberaubenden Blick auf die zackigen Gipfel des Bergmassivs Paine.